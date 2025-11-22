ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山手線の車内で終電後に寝ていた女性「駅員に触られた」男性社員が認… 山手線 東京都 読売新聞オンライン 山手線の車内で終電後に寝ていた女性「駅員に触られた」男性社員が認める 2025年11月22日 14時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR東日本が、池袋駅で勤務していた20代男性社員を懲戒解雇処分にした 2日に山手線の車内で寝ていた女性を起こす際、胸や下半身を触ったという 女性から同駅に申し出があり、同社が調査したところ男性社員が認めたそう 記事を読む おすすめ記事 コンビニに尿入りペットボトル並べた疑い、２６歳男「むしゃくしゃして」…購入した客が臭いに違和感 2025年11月21日 20時22分 ゆず アジアツアー全公演中止を発表「やむを得ない諸事情」 香港、上海、台北の3公演 2025年11月22日 11時3分 福田雄一氏、キャスティングは妻の意見に「絶対に従います。全部、正解になっちゃってるんで」 2025年11月21日 16時58分 人気絶頂期に相方が逮捕、次の相方は急逝。“デスノート”と呼ばれた芸人が、それでもポジティブに生きられるワケ 2025年11月21日 8時54分 「教師と生徒の不倫事件は、事件になるはずがないんですよ」 50年前の教育現場で横行していた見境のない色恋模様に「思わず絶句」 2025年11月22日 7時0分