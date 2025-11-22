エディオンが強力な3本柱を押し立てて、3位以内に照準を合わせている。クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）は11月23日、宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、弘進ゴムアスリートパーク仙台にフィニッシュする6区間42.195kmコースに、24チームが参加して行われる。区間・距離・中継所は以下の通り。【一覧】世界陸上マラソン7位小林香菜、不破聖衣来らがエントリークイーンズ駅伝連覇狙うJP日本郵政Gは廣中