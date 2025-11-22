プロ野球・西武は前日21日、ドラフトで1巡目指名した明治大・小島大河選手と仮契約を行いました。打てる捕手としても期待が寄せられる小島選手。先日行われた東京六大学の秋季リーグ戦では、キャッチャーとしてリードしながら全勝優勝に導き、リーグ2位の打率.432をマークするなどでベストナインを獲得しました。さらに大学日本代表にも選出されるなど世代ナンバーワン捕手としても注目されています。仮契約を終えて小島選手は「サ