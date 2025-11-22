主人公・ゆかこの息子・こうたは小学校1年生になりたて。明るく良い子に育っていました。そんなこうたに出来た新たなお友達は、ちょっぴり厄介そうな子で…。『常識知らずな親子』第1話をごらんください。 主人公・ゆかこの息子・こうたは、現在小学1年生。明るくだれとでも分け隔てなく付き合える子に育っていました。そんなこうたは、転校生のともやくんとお友達になります。今日はそのともやくんがお家にやってきますが…。