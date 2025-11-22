◆大相撲九州場所１４日目（２２日・福岡国際センター）東三段目１０枚目・昂輝（湊）が勝ち越した。東同１６枚目の藤宗（二所ノ関）の左を深く差して、寄り切った。「重かったので左を差せて良かった」とうなずいた。３勝３敗で迎えており、「気持ちが入っていた」と今場所負った太ももや頭部の痛みを忘れていた。今年を振り返り「どんどん、番付も上がった。出稽古の成果だと思う」とうなずいた。来年の抱負は「幕下に定着す