お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が21日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが歯の矯正を始めたものの、痛みに苦しむ姿に心を痛めていることを明かした。【画像】小原正子、そっくりと言われる娘と次男の2ショットこの日、小原は「こないだの火曜日に歯の裏側にクワドヘリックス（上）バイヘリックス（下）という歯の矯正の器具をつけました」と誠希千くんが矯正を開始したことを報告。しかし「やはり違和感あり