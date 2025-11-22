お笑い芸人のほんこん（62）が22日、ABC「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に生出演した。番組では、日本の非核三原則が変わるどうかについて議論した。核兵器不拡散条約が話題になると、ほんこんは「核も怖いけど、通常兵器のほうが怖いと思う。そのほうが戦争確率、高なると思う」とコメント。「ほんで皆さん“核で犠牲になったら…”って言うけれど、東京大空襲の時に10万人近く民間人が亡くなっ