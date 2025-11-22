2024年の離婚件数は18万5895組にのぼった。性格の不一致や金銭感覚のズレ、浮気などの理由で、およそ3組に1組は離婚すると言われる時代だ。【映像】バツ4女性が“5回目の結婚”を検討してる8歳年下のパートナー（顔出し）事実婚などの選択肢もあるなか、なぜ結婚を選び、離婚に至るのか。『ABEMA Prime』では、4度の離婚を経験した当事者に話を聞いた。■結婚＆離婚を繰り返すバツ4の女性東京都内在住で心理カウンセラーとし