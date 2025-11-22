「釜本邦茂お別れの会」が２２日、東京都内のホテルで開催された。肺炎のため８月に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんを悼み、日本代表の森保一監督が参列。「日本サッカー界にとって偉大な方だった。われわれの夢でもあるような方だったので寂しい思いでいます。メキシコオリンピックで銅メダルを獲ったという、世界の戦いでも日本はやれる