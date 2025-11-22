楽天が22日、本拠の楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭で来季の「ファンクラブユニホーム」のデザインを発表。古謝と黒川がモデルを務めた。力強い色合いのブラウンを初めてメインカラーに採用。流れるようなデザインのゴールドに輝くロゴの緑とアンダーシャツには“伊達の勝ち色”と呼ばれるヴィクトリーネイビーを配色し、ファンに勝利をもたらすという強い思いを現している。来季予定されている「ファンクラブフェス