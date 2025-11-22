「中日ドラゴンズ ファンフェスタ2025」が22日、バンテリンドームで開催され、海外FA権を行使した中日・松葉貴大投手（35）がファンに向けて、残留を宣言した。イベントの「バズーカ射的対決」に登場し、場内のファンにあいさつ。「今回、残留することになりましたので、来年も皆さんの期待に応えます」と声を張り上げると、球場内からは大きな拍手が沸き起こった。松葉は2012年ドラフト1位でオリックスに入団し、2019年のシ