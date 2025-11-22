元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が22日、カンテレの情報番組「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に生出演。高市早苗首相の台湾有事を巡る答弁の撤回可能性を否定した。高市首相は7日の衆院予算委員会で、民主党政権時代に外相を務めた立憲民主党の岡田克也元幹事長に、台湾有事が集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態になり得る」と答弁した。この発言に中国が激しく反発。日本への渡航自粛や水産