¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡ËÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡ËÉ×ºÊ¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¥Þ¥ÞÍ§²ñ³ÈÂçSP¤Ë½Ð±é¡£ÀöÂõÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾±»Ê¡¢Æ£ËÜÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¡¢¿¹Àô¡Ê43¡Ë¡¢¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¡Ê44¡Ë¤Ç¡¢É×¤ËÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤²È»ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀöÂõ¡×¡ÖÀöÂõÊª¤¿¤¿¤ß¡×¡ÖÀöÂõÊª´³¤·¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¾±»Ê¤¬¡ÖÀöÂõÊª¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤ÞÀöÂõ¤¹¤ë¤Ç