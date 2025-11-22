タレントの渡辺満里奈さん（54）が2025年11月15日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした新ヘアスタイルを披露した。「気持ちいいね！」渡辺さんは、「久しぶりに前髪をばつっと切りました」といい、新ヘアスタイルの自撮りショットを投稿。「気持ちいいね！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、タートルネックのニットを着用。前髪をばつっとカットした新ヘアスタイルを披露し、笑顔をのぞかせていた。