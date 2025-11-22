エンゼルスが来季の新打撃コーチとして通算２１０本塁打、３１５盗塁のブレイディ・アンダーソン氏（６１）を雇用すると２１日（日本時間２２日）、複数の米メディアが伝えた。アンダーソン氏は８８年にレッドソックスでメジャーデビュー。同年途中にオリオールズに移籍すると、９２年には２１本塁打、５３盗塁をマーク。９６年には自己最多の５０本塁打、１１０打点と飛躍した。オールスターにも３度出場した。エ軍は来季、