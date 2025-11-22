マッチングアプリで知り合った男性をバー形式のレンタルルームに誘い出し、高額な代金を請求したとして「ぼったくり」グループが摘発されました。警視庁によりますと、小倉拓実容疑者は今年4月、仲間と共謀して東京・港区西麻布のレンタルルームに、20代の男性を誘い出し代金として数百万円を要求し、ATMでおよそ105万円を引き出させた疑いがもたれています。小倉容疑者はぼったくりグループの一員で、すでに逮捕された20代の女が