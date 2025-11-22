阪神の佐藤輝明内野手が２２日、「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ年間大賞」の授賞式に参加。選考委員を務める球団ＯＢの鳥谷敬氏から、記念のボードを受け取った。佐藤輝は「レジェンドの方に選んでいただける賞なので、先輩方に認めてもらえたかなという思いですごくうれしいです」と喜びを語った。この賞は、リーグ戦の毎試合勝利球団から、勝利に貢献した選手１名を公式記録員がノミネート。その回数が最も多かった選手が「