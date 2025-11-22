総額21.3兆円に上る、高市政権初の経済対策が正式に決まりました。「責任ある積極財政」を掲げるだけに、昨年の対策より規模が大きくなることは予想されていたものの、ここまで大きくなるとは、正直、思っていませんでした。規模拡大が伝えられるにつれて、円安、債券安（長期金利上昇）がどんどん進んでいることは、市場からの「黄信号」の警告と受け止める必要があります。【写真を見る】大規模経済対策決定、止まらぬ円安・債券