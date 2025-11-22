京成電鉄は2025年12月13日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、成田空港発の上り「スカイライナー」を20時台に1本増発し、夜間の利便性を向上させるほか、平日日中の松戸線と千葉線の直通運転を拡大し、京成津田沼駅での乗り換えを解消します。スカイライナーは20時台に増発成田空港駅「スカイライナー」時刻対比（イメージ）成田空港発 上り（都心方面）の利便性向上成田空港発20時台の上り「スカイライナー」が1本増