《表参道ヒルズのイルミネーション点灯式点灯の時に間近で見て、光の反射がとても綺麗で輝く球体に目が虜になりました》街中で輝くイルミネーションが映えるようになった11月12日、自身のXで純白のドレス姿をアップしたのは、女優の橋本環奈だ。橋本は11日におこなわれた「表参道ヒルズクリスマスツリー2025点灯式」に登壇していた。「橋本さんが着用しているのは、表参道ヒルズにも店舗がある『ヴァレンティノ』のドレスです