（台北中央社）歌手の中島美嘉が20日、台北市内で記者会見を開き、来年5月に台北公演を開催すると発表した。猫4匹と犬1頭を飼っている中島は、北部・新北市に“猫村”と呼ばれる地域があることを教えられると、コンサート前の訪問に意欲を示した。中島は18、19両日、台北市のBillboard Live Taipeiでステージに立った。訪台は今年2度目。台湾の弁当にはまっていると明かした中島。気に入っている店があり、「毎日これにしてくださ