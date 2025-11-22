歌舞伎俳優の市川團十郎、長女の市川ぼたん(堀越麗禾)、長男の市川新之助(堀越勸玄)が22日、都内で行われた2026年1月新橋演舞場「初春大歌舞伎」取材会に出席した。左から市川新之助、市川團十郎、市川ぼたん新橋演舞場では2026年1月3日〜27日に「初春大歌舞伎」を昼夜二部制にて開催。夜の部の『春興鏡獅子』では、小姓弥生後に獅子の精に團十郎、胡蝶の精にぼたん、新之助という配役で、親子3人の共演が実現する。現在、ぼたんは