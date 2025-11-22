中国経済が低迷し、トランプ関税などをめぐり米国との関係が緊迫する中、「米国企業が中国から撤退している」という話題が繰り返し取り上げられてきた。これに対し、米中貿易全国委員会（USCBC）会長のクレイグ・アレン氏は「それは全く事実に反する」と強調した。中国メディアが伝えた。中国通信社（CNS）によると、USCBCが設立されたのは1973年。72年にニクソン米大統領（当時）が電撃的に中国を訪問した翌年だった。非政府・非