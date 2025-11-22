「JERAセ・リーグAWARD年間大賞」に初めて選ばれた阪神・佐藤輝明内野手（26）の授賞式が22日、優勝パレード後に西宮市内の球団事務所で行われた。「レジェンドの方に選んでいただける賞なので、また違った喜び、先輩に認めてもらえたのかなというのは、すごくうれしいです」同賞は2023年から新設されたリーグ公式表彰で、JERAセ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）において、公式記録員が当該試合で、勝