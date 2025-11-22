プロ野球・広島は22日、メジャー登板経験もあるフレディ・ターノック投手の獲得を発表しました。ターノック投手は2日後に誕生日を迎える、1998年11月24日生まれの26歳。193センチの大型右腕です。昨季はMLB・マーリンズで5試合にリリーフ登板し、防御率2.45をマーク。2022年のメジャーデビュー以降は通算11試合に登板し防御率3.97をマークしました。契約金は出来高含む50万ドル。年俸は100万ドルと明かされています。契約に際しタ