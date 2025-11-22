タレントの大沢あかねが２２日放送の自身が「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演。夫・劇団ひとりに対して「あ、この人無理かも」と思った瞬間をぶっちゃけた。生活音が大きい人が苦手という大沢は「私はずっと静かな空間でいたい。（ひとりが）息子の目玉焼きとか作る時にコンロにバーンってフライパン置くの。後、すごいドタドタ歩くし」と不満をぶちまけた。また夫婦関係についても大沢は「元々、甘えるのが好き