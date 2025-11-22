「大相撲九州場所・１４日目」（２２日、福岡国際センター）西序二段１９枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝が無念の負け越しとなった。山根（鳴戸）にはたき込まれ、３勝４敗で場所を終えた。山根は４勝３敗。熱烈な阪神タイガースファンで知られ、しこ名のモチーフとした朝阪神。立ち合いのもろ手突きから、一方的に走ったが土俵際で山根にはたかれ手を付いた。朝阪神は「一番やっちゃいけない負け方。足が出なかった」と悔し