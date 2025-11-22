「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ年間大賞」に選出された阪神・佐藤輝明内野手が２２日、甲子園球場内で授賞式に臨んだ。選考委員で球団ＯＢの鳥谷敬氏からパネルを贈呈された佐藤輝は「レジェンドの方に選んでいただける賞なんで、また違った喜びがある。先輩に認めてもらえたかなという思いで、すごくうれしいです」と顔をほころばせた。交流戦を除くセ・リーグ公式戦全３７５試合において、公式記録員が勝利に最も貢献した選