電算システム（DSK）、Google Cloud Japan が主催するパートナープログラムにおいて、社員11名が「Google Cloud Partner Top Engineer 2026」を受賞する快挙を成し遂げました。高度な技術力と普及への貢献が認められたエンジニアに対し贈られる栄誉ある賞であり、同社のクラウド分野における専門性の高さが改めて証明されました。 電算システム「Google Cloud Partner Top Engineer 2026」 発表日：2025年11月21日