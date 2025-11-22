恋愛の“共依存”を“肉体変異”で描いたボディホラー『トゥギャザー』（原題:TOGETHER）が２月６日(金)より公開。“いい夫婦の日（11月22日）”の日にちなんだ特別映像が解禁された。倦怠期に差しかかったカップルに超自然的な肉体変異が起こり、シュールな極限状態に陥っていく様を描く本作。映像は、主人公カップル・ティムとミリーの歴史をスライドショーとして見せていく。仲睦まじい二人の姿にホッコリ……と思いきや、とこ