アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」の元メンバー・武内由紀子が21日方オスのABEMA『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜後10：00）に登場。特別養子縁組で迎えた2人の子どもを育てる日々と、その決断に至るまでの葛藤が明かされた。【写真】「諦めがつかなかった」特別養子縁組への思いを明かす武内由紀子番組では、養子に迎えた2人の子供を育てる武内に密着。現在、小学1年生の長男と、幼稚園年長の長女