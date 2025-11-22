「大相撲九州場所・１４日目」（２２日、福岡国際センター）西三段目２９枚目の大雷童（４５）＝高田川＝が４場所連続の勝ち越しを決めた。家の島（山響）を突き落とし、４勝３敗で場所を終えた。家の島は３勝４敗。立ち合いで押し込まれたが、土俵際で右をおっつけ、大雷童が土俵を割るより先に家の島が手をついた。「自分でも驚きました。前に出られなくて、あまりいい勝ち方ではなかった」と語った。今年夏場所から４勝３