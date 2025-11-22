広島が２２日、サンドロ・ファビアン外野手（２７）、エレフリス・モンテロ内野手（２７）と来季の契約を更新したことを発表した。ファビアンは年俸１１８万５０００ドル（日本円で約１億８５００万円）の契約金５０万ドル＋出来高。今季の年俸は７０万ドルだったため、大幅アップとなった。モンテロは年俸７５万ドル（日本円で約１億１７００万円）、契約金５０万ドル＋出来高で合意した。（金額は推定）２人はともに来日１