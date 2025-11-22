広島は２２日、サンドロ・ファビアン外野手とエレフリス・モンテロ内野手と来季契約を結んだと発表した。ファビアンは年俸１１８万５０００ドル（約１億８５３０万円）、モンテロは年俸７５万ドル（約１億１７３０万円）で、ともに再契約金５０万ドル（約７８２０万円）プラス出来高で来季が２年目となる。今季前半戦は首位打者争いを繰り広げたファビアンは、１３８試合で打率２割７分６厘でチーム最多１７本塁打、６５打点を