女優白鳥玉季（15）が22日、都内で映画「金髪」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）らと出席した。同作は、日本独特のおかしな校則、ブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道といった社会問題を背景に、岩田演じる中学教師の市川が、生徒たちの金髪デモに振り回されながら成長していく姿をシニカルに描いている。白鳥は、金髪デモを発案する板緑を演じる。演じる板緑を「1を伝え