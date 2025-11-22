「釜本邦茂お別れの会」が２２日、東京都内のホテルで開催された。肺炎のため８月に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんを悼み、サッカー関係者ら４６８人が参列。列席したソフトバンク・王貞治会長（８５）は「（自分と）ちょうど同じような年代で活躍されていた。釜本さんのプレーは本当に素晴らしかった。ただ点を取るんじゃなくて、プレー