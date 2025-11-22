「釜本邦茂お別れの会」が２２日、東京都内のホテルで開催された。肺炎のため８月に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんを悼み、日本サッカー協会（ＪＦＡ）・宮本恒靖会長、川淵三郎相談役、日本代表の森保一監督ら４６８人が参列した。ともにメキシコ五輪でプレーした横山謙三さん、幼少期からの仲でもあった二村昭雄さんらも参列。それぞ