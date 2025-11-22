広島は22日、フレディ・ターノック投手との選手契約が合意に達したことを発表した。ターノックは球団を通じて「2026年に広島東洋カープに加入できることに、これ以上ないほど興奮しています。日本の文化を体験し、チームが成功を収めて優勝できるよう貢献できるのを楽しみにしています！」とコメント。ターノックは1998年生まれの身長193センチ、体重84キロの右投げの投手。メジャーでは通算11試合に登板して、2勝1敗、防御