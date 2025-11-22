広島は22日、サンドロ・ファビアンとエレフリス・モンテロの来季契約を結んだと発表した。▼ ファビアン「2026年シーズンに私を再び迎え入れてくれた広島東洋カープ球団に感謝しています。 また、私の才能を信じて起用してくれた新井監督、コーチ陣、スタッフの皆様、ひとりの仲間として受け入れてくれたチームメイト、報道関係者の皆さんにも心より感謝いたします。日本中の野球ファンの皆さんに楽しんでいただけるよう、これか