ドジャースの大谷翔平選手が22日、自身のSNSで「大谷翔平ファミリー財団」の設立を発表しました。大谷選手はインスタグラムのストーリー機能を更新し「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」のロゴを掲載。背番号17をつけた大谷選手と妻の真美子さんと長女が手をつなぎ、愛犬のデコピンが座るシルエットのデザインが施されています。公式サイトでは「私たちの使命は、子どもたちが活動的であり続け、健全に暮らす取り組みに資金を提供