札幌市手稲区のサッポロテイネスキー場が２２日、今季の営業を開始した。市内外からの来場者が、スキーやスノーボードの初滑りを楽しんだ。営業開始は昨年と比べて９日早く、同スキー場によると、山頂付近（１０２３メートル）の積雪は５５センチほど。現在は一部コースを開放している。同市北区から訪れた会社員男性（５２）は「パウダースノーで、今年も気持ち良く滑り始めることができた」と笑顔を見せた。営業は来年５月