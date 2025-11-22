１１月２２日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝４番人気のカタリテ（牡２歳、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）が直線で抜け出して初陣を飾った。勝ち時計は１分２４秒８（良）。好スタートを決め、道中は終始２番手を追走。隊列もほぼ入れ替わらず、直線を迎えた。高杉が手綱に力を込め、スパートを促すと、それに応えるようにグングンと加速。残り２００メートルで共に抜け出したバ