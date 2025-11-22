元ＨＫＴ４８の渡部愛加里が２２日、初の写真集「渡部愛加里１ｓｔ写真集シアワセ」（宝島社）の発売を記念したイベントを都内で行った。２３年３月のグループ卒業後、初の仕事。写真集のオファーを受け「最初は信じられない気持ちだったけど、うれしいが大きかった」と笑みを浮かべた。写真集ではお風呂やランジェリーのカットにも挑戦。同じ元ＨＫＴメンバーで仲の良い武田智加に写真集を見せたそうだが「ずっと悲鳴を上