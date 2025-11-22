タレントのつるの剛士（５０）が２２日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）にＶＴＲ出演し、男性の更年期障害について自身の経験を語った。つるのは４７歳の時に不眠となり１時間〜２時間しか寝られなくなった。当時について「倦怠感やモヤモヤしたり。ちょっとネガティブな感情になった」と振り返った。異変に気付いた妻・美紀さんの勧めで病院を受診すると軽いうつと更年期の症状があると診断された。