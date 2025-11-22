阪神のリーグ優勝記念パレードが22日、大阪市のメインストリート「御堂筋」で実施された。森下翔太外野手（25）は沿道の声援に満面の笑顔で手を振りつつ、虎党が掲げた“珍ボード”に反応した。“ハートマークを作って”や、“ガオーポーズ”をして、など、アイドルのコンサートさながらの多種多様なボードが掲げられ「いろいろな“ポーズをして”と書いてあるボードがあったので、それをして、対応はしていました」と笑顔。