俳優の工藤夕貴（54）が22日、自身のインスタグラムを更新。80代の母との「#母子旅行」の様子を公開した。【動画】80代母との“顔出し”2ショットも！親子で出かけた温泉旅行の思い出写真「母と急に思い立っていつもの定宿へ！」と書き出し、旅行の思い出が切り取られた動画をアップ。自身の曲「BABY PINK」にのせて、温泉に浸かる工藤の姿や、食事を楽しむ母との2ショットなどを披露している。「なるべく手付かずの100%天然