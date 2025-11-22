砂糖で作られた建造物のシュガーアートが、話題になっている。【映像】元日本1位のパティシエが“砂糖”で作った建造物投稿したのは、シュガーアート元日本1位のパティシエ・長谷川健太＠SUCRETIERさん（@kenta_sucretier）。砂糖で作った建造物のシュガーアート作品を撮影し、Xに投稿した。砂糖でできた建造物!?神業シュガーアート投稿を見た人からは「砂糖で!?神業凄すぎる！」「怖いくらいに美しい!!」「これは作ってみた