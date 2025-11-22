広島は２２日、来季の新外国人としてフレディ・ターノック投手（２６）＝前マーリンズ＝を獲得したことを発表した。ターノックは米国出身だが、母親はタイ出身。身長１９０センチの長身右腕で最速は１５７キロを記録する。２０１７年のメジャードラフト３巡目でブレーブスから指名されて入団した。２２年にメジャーデビューし、今季はマーリンズでプレーした。メジャーで今季は５試合に登板し、１勝０敗。メジャー通算では１１