大分県別府市上原町の住宅街で22日火事がありました。 別府市 警察によりますと午後0時5分ごろ「自宅に火がついている」などと通報がありました。 火は住宅と空き家あわせて2棟を燃やし周辺の住宅にも燃え移った可能性があるということです。 別府市 通報から1時間30分後に火は消し止められけが人はいません。 現場は住宅街で昼間の火事に辺りは一時騒然としました。