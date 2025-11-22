ブラックバーンのDF森下龍矢が21日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第16節プレストン戦(○2-1)で決勝ゴールをアシストした。スタメン出場した森下は1-1で迎えた後半17分、ペナルティエリア後方の左からのFKでキッカーを担当。右足の正確なクロスでFWアンドリ・グジョンセンのヘディング弾をお膳立てした。森下は今夏の加入後、これでリーグ戦11試合で1ゴール2アシスト。後半40分までプレーした。また、チームメイト